Fraudă uriașă. Cum a plătit statul 1.600.000 lei pentru cazarea a sute de ucraineni, care nici măcar n-au fost în România Patru barbați au obținut 1,6 milioane de lei dupa ce au decontat, in fals, cheltuieli de cazare și hrana pentru 340 de ucraineni. Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice (SICE) Bihor au facut 14 percheziții in cazul a patru barbați suspectați de obținere ilegala de fonduri, fals in inscrisuri sub semnatura privata și fals […] The post Frauda uriașa. Cum a platit statul 1.600.000 lei pentru cazarea a sute de ucraineni, care nici macar n-au fost in Romania appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

