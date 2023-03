Peste 200 de percheziții au loc in acest moment in 7 județe din Romania. Sunt suspiciuni de frauda cu bani pentru cazarea refugiaților ucraineni, cu un prejudiciu de peste 2 milioane de euro. Polițiștii din Maramureș fac 203 percheziții intr-un dosar in care sunt cercetați romani care ar fi obținut pe nedrept fonduri pentru cazarea refugiaților ucraineni. Polițiștii din Maramureș, ajutați de cei din Suceava, Bistrița-Nasaud, Cluj, Satu Mare, Salaj, Mureș, Bihor, Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Maramureș, Serviciului Județean Anticorupție Maramureș, Poliției de Frontiera și…