Politistii au intocmit, luni, un dosar penal pentru infractiunea de divulgare a informatiilor secrete de serviciu sau nepublice, dupa ce in mediul online au aparut subiectele de la prima proba scrisa a Bacalaureatului. Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Gorj a anunțat ca politistii s-au sesizat cu privire la faptul ca, in jurul orei 9.20, in […] The post Frauda la Bacalaureat. Ancheta in Gorj, dupa ce subiectele la Romana s-au “scurs” la cateva minute de la inceperea probei appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .