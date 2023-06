Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) atrage atenția asupra faptului ca in ultima perioada au aparut, in spațiul public, persoane care pretind ca sunt reprezentanți ai Autoritații și care contacteaza cetațenii fie prin email, fie telefonic, oferind recomandari de investiții. Mai mult, aceștia…

- Tentative de frauda online in Romania! Exista persoane care contacteaza cetațenii, in numele Autoritații de Supraveghere Financiara, prin e-mail sau telefonic, oferind recomandari de investiții și solicitand, in același timp, plata unor sume de bani.Daca ați fost contactați de astfel de persoane trebuie…

- București, 21 iunie 2023 – Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) atrage atenția asupra faptului ca in ultima perioada au aparut, in spațiul public, persoane care pretind ca sunt reprezentanți ai Autoritații și care contacteaza cetațenii fie prin email, fie telefonic, oferind recomandari de investiții…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a atenționat miercuri ca in ultima perioada au aparut, in spațiul public, persoane care pretind ca sunt reprezentanți ai autoritații și care contacteaza cetațenii fie prin email, fie telefonic, oferind recomandari de investiții și solicitand, in același timp,…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (A.S.F.) continua sa avertizeze consumatorii cu privire la existența, in mediul online, a unor entitați care nu sunt autorizate sa presteze servicii și activitați de investiții, conform prevederilor Legii nr. 126/2018 privind pietele de instrumente financiare.…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (A.S.F.) avertizeaza, din nou, ca in mediul online, s-au inmulțit firmele care nu sunt autorizate sa presteze servicii și activitați de investiții, conform Legii nr. 126/2018 privind pietele de instrumente financiare. Pe site-ul Autoritații au fost publicate AICI…

- Peste 170 de entitati neautorizate presteaza in mediul online servicii si activitati de investitii, avertizeaza Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF)."Autoritatea de Supraveghere Financiara continua sa avertizeze consumatorii cu privire la existenta, in mediul online, a unor entitati care…

- Autoritatea de SupraveghereFinanciara (A.S.F.) continua sa avertizeze consumatorii cu privire la existența, in mediul online, a unor entitați care nu sunt autorizate sa presteze servicii și activitați de investiții, conform prevederilor Legii nr. 126/2018 privind pietele de instrumente financiare. Pe…