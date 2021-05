Stiri pe aceeasi tema

- ”CEC Bank, institutia financiara cu cea mai lunga traditie si cea mai extinsa retea teritoriala din Romania, acorda si in anul 2021 credite prin programul IMM Invest, avand alocat un plafon de garantare de circa 1 miliard de lei”, a informat banca. Programul IMM Invest faciliteaza accesul la finantare al afacerilor mici…

- CEC Bank a anutat vineri ca acorda si in anul 2021 credite prin programul IMM Invest, avand alocat un plafon de garantare de circa 1 miliard de lei, banca de stat inregistrand un portofoliu de credite de circa 22 de miliarde de lei la sfarsitul lui 2020. ”CEC Bank, institutia financiara cu…

- Politistii din cadrul Biroului Combaterea Delictelor Silvice Mures au pus in aplicare, joi dimineata, 17 mandate de perchezitie domiciliara la sediile si locuintele unor persoane fizice si juridice banuite de ilegalitati in domeniul silvic, potrivit unui comunicat de presa remis de Inspectoratul…

- Saptamâna trecuta, mai exact pe 25 martie, a avut loc o întâlnire importanta pentru domeniul HoReCa, în special în ceea ce privește partea hoteliera, la care au participat majoritatea celor mai importanți investitori din industria hoteliera…

- Guvernul a adoptat joi scutirea de la plata impozitului specific datorat de operatorii economici care desfasoara activitate in domeniul HORECA, pentru inca o perioada de 90 de zile, calculata incepand cu data de 1 aprilie 2021, se arata intr-un comunicat al Ministerului Finantelor. „Guvernul Romaniei…

- Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad a incheiat un parteneriat cu grupul TAPARO pentru colaborarea in domeniul cercetarii, al practicii studențești. „Industria textila este viabila și are șanse de dezvoltare”, a declarat la Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, unul din cei mai importanți antreprenori…

- BAT ocupa locul trei in topul FTSE-100 privind performanța in sustenabilitate realizat de catre Refinitiv, un furnizor global de date financiare și subsidiar al Bursei de Valori de la Londra (London Stock Exchange). BAT a obținut 91 de puncte din 100 in domeniul politicilor privind mediul, societatea…

- Luni, 15 martie 2020, incepe oficial a treia etapa a campaniei de imunizare in masa a populației Romaniei. De astazi va fi vaccinata populația generala din localitațile in care rata infectarilor este mai mare de 4,5 la mia de locuitori. Duminica seara a fost realizat un update al aplicatiei de programare…