- Romanii sunt vizati de o noua campanie de tip smishing, tentativa de frauda care se propaga prin SMS cu mesajul „Ai un colet”, atrag atentia specialistii Directoratului National de Securitate Cibernetica (DNSC). Potrivit sursei citate, pentru a atrage curiozitatea potentialelor victime sa acceseze un…

- The shares of Societatea Nationala Nuclearelectrica (SNN) and One United Properties (ONE) will be included, starting from June 1, 2023, in the MSCI Frontier IMI indices, the two companies thus increasing Romania's presence in these indices to 11 companies, alongside Banca Transilvania, BRD Groupe Societe…

- Infractorii cibernetici se folosesc, mai nou, de personalitați arhicunoscute, cum ar fi Ion Țiriac sau Jeff Bezos, ca sa convinga lumea sa investeasca „alaturi de cei mai buni”. Prin aceasta metoda, denumita și ,,celebrity impersonating scam”, ei folosesc imaginile și numele unor personalitați publice…

- Toate țarile la care ne uitam cu jind au in comun un lucru: un sistem de educație solid, aliniat cu traiectoria economiei; un sistem de... The post Adrian Wiener: „Romania Educata se dovedește a fi o frauda de proporții” (P) appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- De cateva zile, pe Facebook, romanii sunt ademeniți sa devina investitori. Daca la inceput au fost folosite firme mai puțin cunoscute, vazand ca nu se intampla nimic, s-a trecut la branduri vestite: Banca Transilvania, Romgaz etc. Romanilor li se promite ca daca investesc sume modice, de 950 de RON…