Fraudă de mii de lei pentru mai mulți clujeni. Cum au fost păcăliți pe internet?

Conform clujeanului ramas pagubit, cazul sau nu este unul singular, la poliție ajungând mai multe persoane înșelate prin aceeași metoda.

&"Mi s-a parut un lucru semnificativ faptul ca am fost victima unei fraude de tip phishing de pe un link care semana perfect cu Olx. La poliție mai erau înca 4 cazuri identice când am ajuns. Toți cu link-uri de olx. Am încercat sa vând un produs pe Olx, cineva s-a aratat interesat sa cumpere și a vrut sa foloseasca noua metoda… Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

Sursa articol si foto: monitorulcj.ro

