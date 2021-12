Fraudă de amploare: Sute de tablouri semnate de nume mari ale picturii românești, în realitate falsuri Zece percheziții de amploare au avut loc, joi, in București, Iași, Botoșani, intr-un dosar privind tablouri ce erau vandute drept opere de arta realizate de mari pictori romani, in realitate falsuri girate cu certificate semnate de un expert acreditat. In dosar se fac cercetari cu privire la savarsirea infracțiunilor de inșelaciune, fals in inscrisuri sub […] The post Frauda de amploare: Sute de tablouri semnate de nume mari ale picturii romanești, in realitate falsuri appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Traficul prin punctul de intrare in tara a fost blocat, marți dimineața, atat pe sensul de intrare in Romania, cat si pe sensul de iesire din tara, iar vehiculele dirijate spre Punctul de trecere a frontierei Bors ll, pentru ca la Vama Borș I are loc o acțiune comuna a procurorilor din Romania si Ungaria,…

- Protestatarul Cristian Dide este vizat intr-un dosar de trafic de droguri de risc, la domiciliul sau avand loc percheziții, luni dimineața. Surse judiciare afirma ca Dide ar fi fost ridicat din tren pentru a asista la perchezitii. Dosarul este instrumentat de DIICOT Iasi, insa au loc perchezitii in…

- 10 spitale COVID din București urmeaza sa solicite finantare europeana pentru instalatii electrice, instalatii impotriva producerii incendiilor si instalatii de ventilatie. „Dupa cum stiti, am avut in ultimele luni cateva tragedii care au venit exact din nefunctionarea acestor tipuri de instalatii.…

- 15.733 de noi cazuri de COVID-19 și 390 de decese, intre care 8 anterioare, au fost raportate in Romania in ultimele 24 de ore. Potrivit datelor oficiale de miercuri, la terapie intensiva sunt internați 1.676 de pacienți. Cele mai multe infectari zilnice au fost in București, 3119, Constanța, 639, Cluj,…

- Rata de infectare in București a ajuns la 7,68 la mia de locuitori, potrivit datelor publicate vineri, 1 octombrie, la ora 10, de Direcția de Sanatate Publica, iar șapte localitați din apropierea Capitalei au raportat o incidența de peste 10 la mia de locuitori. In doua dintre localitațile din Ilfov…

- Explozie a numarului de cazuri de COVID-19 in Capitala, la o zi de la Congresul PNL. 2.559 de cazuri au fost raportate, luni, in Capitala. Și asta dupa ce Direcția de Sanatate Publica (DSP) București a alocat in ultima zi circa 1.400 de cazuri care erau nealocate. Din cele 5.655 de cazuri de COVID-19…

- Gesturile candidaților, ale președintelui Klaus Iohannis dar și ale susținatorilor inainte de debutul Congresului dar și in timpul acestuia arata lupta surda care se da pentru putere in PNL. Șeful statului a fost intampinat cu un covor nou, albastru, nu roșu (Sic! – culoarea PSD). Imaginile suprinse…