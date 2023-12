Stiri pe aceeasi tema

- Inspectorii din cadrul Directiei Generale Antifrauda Fiscala DGAF au identificat o grupare infractionala care a tranzactionat mijloace de transport din spatiul intracomunitar, in cuantum total de peste 80.000.000 euro, fara plata taxelor datorate bugetului de stat cu titlu de TVA, producand astfel un…

- Inspectorii SGAF au efectuat in perioada 13-19 noiembrie acțiuni de control antifrauda, la nivel național in domeniul comerțului cu amanuntul. Ca urmare, s-au inmanat sancțiuni de 8,3 milioane de lei.

- Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice Neamț, sub coordonarea unui procuror de caz de la Parchetul de pe langa Tribunalul Neamț, au descins in aceasta dimineata in 46 de locatii intr-un dosar de constituire a unui grup infracțional organizat și obținerea ilegala de fonduri. Prejudiciul…

- Un transport urias de incaltaminte „susceptibil contrafacuta”, in valoare de peste 6,4 milioane de euro, a fost descoperit in Portul Constanta, au anunțat politistii de frontiera. Un nou transport de incaltaminte contrafacuta, purtand denumirea unui brand de lux, a fost descoperit de politistii de frontiera…