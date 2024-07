Stiri pe aceeasi tema

- Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Mehedinti, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Drobeta – Turnu Severin, au efectuat, miercuri, 8 mandate de perchezitie domiciliara, la sediul Primariei Gogosu din Mehedinti si la domiciliile unor…

- Politistii au intocmit, luni, un dosar penal pentru infractiunea de divulgare a informatiilor secrete de serviciu sau nepublice, dupa ce in mediul online au aparut subiectele de la prima proba scrisa a Bacalaureatului. Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Gorj a anunțat ca politistii s-au sesizat…

- Politistii din Bucuresti au stabilit ca sesizarea PNL privind o posibila frauda la manevrarea buletinelor de vot de catre unul dintre membrii comisiei de votare de la o sectie din Sectorul 1 nu se confirma, membrii comisiei avand avizul necesar pentru aranjarea si ordonarea buletinelor de vot. Potrivit…

- O angajata cu vechime a murit in urma ranilor suferite dupa ce a cazut dintr-un carucior de golf in mișcare, in renumitul parc de distracții. Accidentul a avut loc in culise miercuri dimineața. Victima, Bonnye Mavis Lear, in varsta de 60 de ani, din Fullerton, a cazut din vehiculul in mișcare in jurul…

- Incepand cu 1 iunie 2024, mai multe modele de smartphone-uri populare in Romania vor ramane fara suport pentru WhatsApp, una dintre cele mai utilizate aplicații de mesagerie. WhatsApp va inceta sa mai funcționeze pe anumite dispozitive mai vechi, afectand astfel un numar semnificativ de utilizatori.…

- Telenovela electorala in Mehedinți unde doi soți aflați in divorț, candideaza la primarie. The post Telenovela electorala appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .

- Al doilea suspect din cazul crimei de la Sibiu, in care victima a fost omul de afaceri Adrian Kreiner, va fi extradat. Barbatul a fost de acord sa fie adus in țara. Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, a anuntat sambata ca luni, incep procedurile in vederea predarii unuia dintre inculpatii in cazul uciderii…

- Viceprimarul comunei Ungra, județul Brașov, a fost reținut, apoi plasat sub control judiciar, fiind acuzat ca la stana sa a fost folosit la munci grele un copil de 12 ani. Acesta e acuzat ca a „cumparat” consimțamantul parinților, mai ales ca minorul nu a mai frecventat nici școala. Potrivit DIICOT,…