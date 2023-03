Stiri pe aceeasi tema

- Parchetul European EPPO , condus de magistratul Laura Codruta Kovesi si din care face parte si fostul procuror general al Parchetului Curtii de Apel Constanta, magistratul Elena Camelia Grecu, a reusit prinderea in flagrant a trei suspecti in timp ce primeau circa 70.000 de euro 350.000 de lei , bani…

- Filiala din Bucuresti a Parchetului European (EPPO) investigheaza o frauda cu fonduri europene care ar fi fost comisa in legatura cu un contract pentru un proiect de 1 milion de euro privind achizitionarea de echipamente IT si software, in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020 al UE. Trei…

- Filiala din Bucuresti a Parchetului European (EPPO) investigheaza o frauda cu fonduri europene care ar fi fost comisa in legatura cu un contract pentru un proiect de 1 milion de euro privind achizitionarea de echipamente IT si software, in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020 al UE, trei…

- Acuzații grave de corupție la Universitatea Politehnica din București. Un profesor a fost reținut pentru ca ar fi cerut mita zeci de mii de euro ca sa faca angajari intr-un proiect finanțat cu bani europeni.

- Firma suspectata de crearea unei rețele care obține zeci de contracte din fonduri europene – SC Axioma Medical SRL a obținut inca un contract uriaș in Teleorman. De data aceasta, compania caștigat o licitație in valoare de 357.600 lei, reprezentand 72.557,58 euro pentru achiziție de echipamente: robot…

- In cadrul ședinței extraordinare a Consiliului Local Campina din 20 decembrie, a fost aprobat și acordul de cofinanțare incheiat cu Asociația HEARTH București in vederea depunerii pentru finanțare prin PNRR a proiectului ”Universul feminin in arta”.

- Legea pentru modificarea si completarea Legii-cadru privind salarizarea personalului platit din fonduri publice a fost promulgata marti de presedintele Klaus Iohannis. Potrivit formei propuse spre promulgare, respectiva lege prevede ca la „personalul din aparatul propriu al consiliilor judetene, primarii…

- Structura din Romania a Parchetului European a sesizat Parchetul de pe langa Tribunalul București intr-un dosar penal in care 23 de persoane au fost puse sub acuzare ca au obținut, fraudulos, cinci milioane de euro finanțare europeana și naționala. Gruparea acționa in Romania și Austria. Procurorii…