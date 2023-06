Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane au fost puse sub urmarire penala de procurorii anticoruptie intr-un dosar in care sunt acuzate de frauda cu fonduri europene in valoare de doua milioane lei, a informat, vineri, Directia Nationala Anticoruptie.

- Procurorii DNA fac mai multe perchezitii in judetul Caras-Severin la o familie care face parte din clanul Carpaci si care este suspectata de frauda in domeniul fondurilor europene. Prejudiciul se ridica la 2 milioane de lei, adica peste 400.000 de euro. ”Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie…

- Femeia in varsta de 34 de ani, din Fantanele, reținuta in 10 mai in urma unor percheziții efectuate intr-un dosar in care aceasta, prin inducere... The post Procurorii aradeni au trimis-o in judecata pe femeia din Fantanele care a inșelat mai multe persoane intr-un dosar de frauda cu fonduri europene…

- Cinci persoane fizice și o societate au fost trimise in judecata intr-un dosar de frauda de peste șapte milioane de lei cu fonduri nerambursabile. Procurorii DNA Alba Iulia au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a șase inculpați – cinci persoane fizice și o societate – in sarcina carora…

- Fostul deputat PSD Octavian Goga a fost arestat preventiv de Tribunalul Mures intr-un dosar in care este acuzat de frauda cu fonduri europene, informeaza vineri Directia Nationala Anticoruptie. Procurorii arata ca fostul deputat, impreuna alți trei complici au obținut fonduri nerambursabile de peste…