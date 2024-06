Frățior și surioară la spital, după un accident pe Transfăgărășan Cu puțin timp in urma, pompierii au intervenit pe Transfagarașan in cazul unui accident rutier.A fost vorba despre un incident in care un autoturism a ieșit in afara parții carosabile, rezultand patru victime. La fața locului au fost asigurate masurile specifice de prevenire a incendiilor, iar un echipaj SMURD a evaluat cele patru persoane. Toate […] Citeste articolul mai departe pe jurnaluldearges.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldearges.ro

