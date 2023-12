Frații Tate vor să plece, urgent, la mămica lor Frații Tate au gasit inca un motiv ca s-o ștearga din Romania, cat mai urgent posibil, respectiv inainte de sarbatori. Ei susțin ca mama lor ar fi suferit un infarct și le cer judecatorilor romani permisiunea de a pleca din Romania, pentru a fi alaturi de familie. Se pare ca frații Tate nu apreciaza tradițiile de Craciun din Romania și vor sa plece cat mai urgent la mamica lor. Care, spun ei, ar fi suferit un infarct. Doamne ferește sa te joci cu asemenea motive! Dar din partea lor ne putem aștepta la orice, ținand cont de faptul ca au incercat și alte modalitați de a se sustrage rigorilor justiției… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mama fraților Andrew și Tristan Tate a fost internata in spital dupa ce a suferit un atac de cord, informeaza reprezentanții celor doi. Frații Tate și-ar dori sa primeasca permisiunea de a parasi Romania ca sa-și vada mama. ”Cu inimile indurerate impartașim vestea ca mama lui Andrew și Tristan a suferit…

- Andrew și Tristan Tate trec printr-o perioada dificila in aceste momente. Mama milionarilor britanici a suferit un atac de cord, in urma cu puțin timp. Femeia a fost transportata de urgența la spital și urmeaza sa fie supusa unei intervenții. Frații Tate nu pot, in continuare, sa paraseasca Romania.

- Vești proaste pentru frații Tate in preajma sarbatorilor de iarna! Milionarii britanici au solicitat sa fie lasați sa plece din Romania, de Craciun, insa Tribunalul București a respins cererea. Decizia nu este definitiva.

- Bradul de Craciun instalat in centrul orașului Zalau, din Romania, astirnit glume și ironii pe rețelele de socializare. Dupa ce s-au trezit cu un pom ciuntit, cu multe crengi lipsa, locuitorii au spus ca bradul seamana cu politicienii. „Atit s-a putut! Felicitari Primariei Zalau! Daca tot ați pus gind…

- Andrew si Tristan Tate au cerut ridicarea controlului judiciar pentru a putea parasi țara, dar magistrații au respins cererea. Frații Tate sunt judecati pentru trafic de persoane si viol, cu interdictia de a parasi Capitala si judetul Ilfov. „Respinge cererea inculpatilor Tate III Emory Andrew si Tate…

- In cursul zilei de azi, cererea de revocare a controlului judiciar in cazul fratilor Andrew si Tristan Tate a fost resprinsa, ceea ce inseamna ca milionarii britanici raman sub control judiciar. Frații Tate, judecati pentru trafic de persoane si viol, nu au voie sa iasa din Capitala.

- Un judecator de la Tribunalul Bucuresti a respins luni cererea de revocare a controlului judiciar in cazul fratilor Andrew si Tristan Tate, judecati pentru trafic de persoane si viol, acestia avand in continuare interdictia de a parasi Capitala si judetul Ilfov, transmite Agerpres.

- Astazi, la data de 5 octombrie 2023, avocații presupuselor victime ale lui Andrew și Tristan Tate au venit din Statele Unite ale Americii in Romania ca sa lupte pentru dreptate. Americanii sunt cum nu se poate mai hotarați sa ii vada pe Andrew și Tristan Tate in spatele gratiilor, in urma acuzațiilor…