La scurt timp dupa reținere, la Arestul Central s-a primit o solicitare din partea unei reprezentanțe diplomatice, prin care s-ar fi cerut o intrevedere urgenta cu Andrew și Tristan Tate, au.Solicitarea a fost aprobata, iar dupa miezul nopții, frații Tate au fost vizitați de un barbat cu imunitate diplomatica. Sursele citate au precizat ca cei trei ar fi avut o discuție privata, care s-a terminat abia in jurul orei 01:30, potrivit gandul.ro.Vizita a fost posibila ca urmare a unei convenții internaționale prin care un cetațean arestat in strainatate are dreptul de a-i fi comunicate, prin reprezentanții…