- Vineri, pe data de 4 august 2023, Tribunalul București a decis ca frații Tate sa fie puși sub control judiciar, și sa scape de masura arestului la domiciliu. Deși se pot bucura de libertate, Andrew și Tristan Tate spun ca prefera sa iși petreaca timpul tot acasa. Corba Tate are, insa, și o alta dorința.

- Andrew Tate s-a laudat ca vrea "sa se plimbe cu super-mașini" și a insistat ca va "ramane in arest la domiciliu" dupa ce a fost eliberat vineri din arestul la dimiciliu in dosarul DIICOT in care este acuzat de trafic de persoane.Tate, care a declarat ieri reporterilor in fața casei sale din București…

- La bustul gol și fara sa afișeze vreun zambet pe buze, Andrew Tate a fost surprins in timpul petrecerii de la locuința sa de lux din Voluntari. In imagini a fost surprinsa și masa plina de bucate alese, pregatite special pentru marea sarbatoare: libertatea. Judecatorii de la Curtea de Apel din București…

- Tribunalul București a decis vineri plasarea sub control judiciar a fraților Andrew și Tristan Tate in dosarul in care aceștia sunt judecați pentru constituirea unui grup infracțional organizat. Astfel, cei doi frați scapa de arestul la domiciliu.

- Andrew Tate a oferit un interviu pentru BBC, in care a negat ca ar promova o cultura a misoginismului și și-a aparat reputația. El a mai adaugat ca „este o forța a binelui” și ca „acționeaza sub indrumarea lui Dumnezeu pentru a face lucruri bune”.

- Fratii Andrew si Tristan Tate s-au prezentat, in cursul dimineții de vineri, din nou, in fata magistratilor Tribunalului Bucuresti. Cei doi milionari spera sa scapre de arestul la domiciliu și depun toate eforturile pentru a se intampla astfel.