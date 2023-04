Stiri pe aceeasi tema

- Medicului cardiolog Dan Tesloianu de la Spitalul "Sf. Spiridon" din Iasi, pus sub acuzare de Parchetul General pentru ca refolosea stimulatoare cardiace extrase din cadavre, a fost plasat in arest la domiciliu in urma unei decizii pronuntate, joi, de Tribunalul Bucuresti, scrie Agerpres.Decizia nu…

- Fratii Tristan si Andrew Tate vor fi eliberati arestul preventiv, in urma unei decizii luate, vineri seara, de Curtea de Apel Bucuresti. Instanta a decis ca ei sa ramana in arest la domiciliu.

- Curtea de Apel București a admis vineri seara, 31 martie, noile contestații ale fraților Andrew Tate și Tristan Tate și ale celor doua complice și a respins propunerea de prelungire a arestarii preventive formulate de DIICOT. Cei patru erau arestați din 30 decembrie 2022 in dosarul in care sunt cercetati…

