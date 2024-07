Controversatii frati Tate, care in prezent sunt judecati in Romania pentru trafic de persoane si viol, sunt acuzati in Marea Britanie ca sunt "evazionisti in serie in materie de taxe si TVA", o plangere a politiei aratand ca acestia nu au platit niciun impozit, in nicio tara, pe veniturile obtinute din afacerile lor online intre 2014 si 2022, relateaza BBC, citat de news.ro.