- Un judecator de la Tribunalul Bucuresti a respins luni cererea de revocare a controlului judiciar in cazul fratilor Andrew si Tristan Tate, judecati pentru trafic de persoane si viol, acestia avand in continuare interdictia de a parasi Capitala si judetul Ilfov, transmite Agerpres.

- O femeie a fost stropita cu benzina și incendiata de un barbat, in aceasta dimineața, in București. O femeie a fost incendiata, in aceasta dimineața, de un barbat, pe strada Nicolae Oncescu din Capitala. In ciuda tuturor eforturilor medicilor sosiți la fața locului, femeia a murit. Din primele informații,…

- Un avocat din București a fugit de polițiști dupa ce a fost oprit in trafic, fiind urmarit pe strazile Capitalei. El a fost scos cu greu din mașina, oamenii legii constatand ca acesta era baut. „La data de 30.10.2023 in jurul orei 17.30, echipajul Brigazii Rutiere a efectuat semnal de oprire autoturismului…

- Politistii si procurorii fac, marti dimineața, 12 perchezitii intr-un dosar care vizeaza, intre altele, introducerea de droguri in Penitenciarul Jilava. Gruparea actiona in Bucuresti si Ilfov si a fost constituita de trei persoane, ulterior aderand alti sase suspecti. Liderul, unul dintre fiii lui Sile…

Un judecator de la Tribunalul Bucuresti a decis joi, 28 septembrie, ca fratii Andrew si Tristan Tate, judecati pentru trafic de persoane si viol, pot parasi Capitala si judetul Ilfov, fiind liberi sa se deplaseze pe teritoriul Romaniei.

- Un judecator de la Tribunalul Bucuresti a decis joi, 28 septembrie, ca fratii Andrew si Tristan Tate, judecati pentru trafic de persoane si viol, pot parasi Capitala si judetul Ilfov, fiind liberi sa se deplaseze pe teritoriul Romaniei, transmite Agerpres.Pe 4 august, fratii Tate au scapat de arestul…

- Mihai Pascu, tatal lui Vlad Pascu, tanarul care a ucis doi adolescenți la 2 Mai, a ajuns la Tribunalul din București. Acesta a contestat masura controlului judiciar pe care procurorii au luat-o dupa perchezițiile de saptamana trecuta. In urma descinderilor, in casa lui Mihai Pascu au fost gasite mai…

- Trei indivizi sunt suspectați ca au dat atacuri in București de unde au furat peste 190.000 de euro din mai multe mașini parcate. Mai multe percheziții au avut loc, luni dimineața in Capitala, dar și in județul Ilfov. Cea mai mare captura a hoților a fost de 180.000 de euro, bani lasați de proprietar…