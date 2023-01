Stiri pe aceeasi tema

- Declarație halucinanta a fraților Tate in fața judecatorilor. Aceștia spun ca femeile care ii acuza de viol și trafic de persoane au depus plangeri pentru ca ar fi geloase și pentru ca nu mai primeau bani de cumparaturi. Declarația vine in contextul in care Andrew și Tristan Tate au cerut magistraților,…

- Tribunalul Bucuresti a admis, vineri, cererea DIICOT de prelungire cu 30 de zile a mandatelor de arestare preventiva emise anterior pe numele fratilor Andrew si Tristan Tate, cercetati pentru constituire a unui grup infractional organizat, trafic de persoane si viol, informeaza Agerpres. Fii…

- Tribunalul Bucuresti a respins, miercuri, o cerere a fratilor Andrew si Tristan Tate, prin care milionarii britanici solicitau ridicarea sechestrului pus pe averea lor de catre DIICOT. Potrivit unor surse judiciare, anchetatorii au reusit sa identifice si sa puna sub sechestru, pana in prezent, 15…

- Judecatorii de la Tribunalul Bucuresti, cer care au decis arestarea preventiva a fraților Andrew și Tristan Tate, a justificat decizia pe care au luat-o. Britanicii, acuzați de grup infractional organizat, trafic de persoane si viol, au pledat nevinovați. Magistrații susțin ca au avut „o reactie blanda…

- La scurt timp dupa reținere, la Arestul Central s-a primit o solicitare din partea unei reprezentanțe diplomatice, prin care s-ar fi cerut o intrevedere urgenta cu Andrew și Tristan Tate, au.Solicitarea a fost aprobata, iar dupa miezul nopții, frații Tate au fost vizitați de un barbat cu imunitate diplomatica.…

