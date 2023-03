Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel Bucuresti a decis vineri ca fratii Andrew si Tristan Tate sa fie eliberati din arest preventiv, urmand ca ei sa fie plasati in arest la domiciliu pe o perioada de 30 de zile, in dosarul in care sunt cercetati pentru constituire a unui grup infractional organizat, trafic de persoane si…

- Celebrii frați Tate vor fi eliberați in aceasta seara. Decizia definitiva a fost luata de Curtea de Apel București. Ei au petrecut ultimele 3 luni in arest pentru acuzații de trafic de persoane.

- Fratii Tristan si Andrew Tate vor fi eliberati arestul preventiv, in urma unei decizii luate, vineri seara, de Curtea de Apel Bucuresti. Instanta a decis ca ei sa ramana in arest la domiciliu.Frații Andrew și Tristan Tate au petrecut 90 de zile in arest sub acuzația de proxenetism și trafic de persoane.…

- Curtea de Apel Bucuresti a decis definitiv, miercuri, ca fratii Andrew si Tristan Tate - cercetati pentru constituire a unui grup infractional organizat, trafic de persoane si viol - sa ramana in arest preventiv.

- Curtea de Apel Bucuresti a decis definitiv luni ca fratii Andrew si Tristan Tate sa ramana in arest preventiv pentru inca 30 de zile, in dosarul in care sunt cercetati pentru constituire a unui grup infractional organizat, trafic de persoane si viol.

- Fratii Tate raman in arest preventiv, a decis, luni, Curtea de Apel Bucuresti, iar decizia magistratilor este definitiva. Curtea de Apel Bucuresti a decis, luni, sa respinga ca nefondata contestatia formulata de Emory Andrew Tate impotriva deciziei Tribunalului Bucuresti din 21 februarie. Instanta…

- Curtea de Apel Bucuresti a respins, marti, contestatia fratilor Tate la decizia Tribunalului Bucuresti si vor ramane in arest preventiv. Decizia magistratilor este definitiva, scrie News.ro. “Respinge ca nefondate contestatiile formulate de inculpatii Tate Emory Andrew, Tate Tristan, Radu Alexandra…

- Frații Tate ar putea fi eliberați, in cazul in care Curtea de Apel București va aproba, astazi, cererea acestora de punere in libertate. Andrew și Tristan Tate, insoțiți de doua tinere femei care ar fi lucrat in complicitate cu ei, au fost aduși la sediul Curții de Apel. The post Frații Tate ar putea…