Stiri pe aceeasi tema

- Fratii Tate au fost plasati in arest la domiciliu, in urma unei decizii luate, vineri seara, de Curtea de Apel Bucuresti. Instanta a decis și pentru cele doua complice tot arest la domiciliu. Fratii Tristan si Andrew Tate au ieșit din arest vineri in jurul orei 23.47. Avocatul lor a declarat ca inca…

- Curtea de Apel București a admis vineri seara, 31 martie, noile contestații ale fraților Andrew Tate și Tristan Tate și ale celor doua complice și a respins propunerea de prelungire a arestarii preventive formulate de DIICOT. Cei patru erau arestați din 30 decembrie 2022 in dosarul in care sunt cercetati…

- Tribunalul București a stabilit luni, 13 martie, termenele de judecata in cadrul carora se vor pune in discuție cererile de inlocuire a masurii arestului preventiv cu cea a controlului judiciar pe cauțiune, formulate de apararea fraților Andrew Tate și Tristan Tate. Pe 14 martie, Andrew Tate va afla…

- Curtea de Apel Bucuresti a respins, marti, contestatia fratilor Tate la decizia Tribunalului Bucuresti si vor ramane in arest preventiv. Decizia magistratilor este definitiva, scrie News.ro. “Respinge ca nefondate contestatiile formulate de inculpatii Tate Emory Andrew, Tate Tristan, Radu Alexandra…

- Andrew Tate și Tristan Tate, arestați preventiv prin decizia Tribunalului București din 30 decembrie, vor afla astazi, 10 ianuarie, daca vor fi eliberați sau nu. Termenul de judecata are loc la Curtea de Apel București și incepe la ora 9.00.Magistrații Curții de Apel București vor decide daca accepta…