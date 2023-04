Stiri pe aceeasi tema

- Frații Tate raman in arest preventiv, dupa ce instanța a respins definitiv conestația formulata de Andrew. Milionarii britanici au incercat inca o data sa iasa din spatele gratiilor, insa se pare ca Tribunalul București nu a acceptat niciunul dintre motivele lor.

- De la finalul anului trecut, de cand au reținuți sub acuzația de constituire de grup de crima organizata, trafic de persoane și viol, avocații fraților Tate fac tot ce le sta in putința pentru a-i scoate pe milionari din spatele gratiilor, dar se pare ca, fara succes. Astazi, Andrew și Tristan Tate…

- DECIZIE…Magistratii Judecatoriei Vaslui au decis sa-l scape si de de arestul la domiciliu pe soferul care, beat fiind, a produs un grav accident de circulatie, pe raza localitatii Cantalaresti. Instanta a decis inlocuirea masurii privative de libertate cu cea a controlului judiciar pentru o durata de…

- Fratii Tate raman in arest preventiv, a decis, luni, Curtea de Apel Bucuresti, iar decizia magistratilor este definitiva. Curtea de Apel Bucuresti a decis, luni, sa respinga ca nefondata contestatia formulata de Emory Andrew Tate impotriva deciziei Tribunalului Bucuresti din 21 februarie. Instanta…

- Frații Tate planuiau sa plece in Dubai daca scapau din arest, spun judecatorii Curții de Apel in motivarea pentru prelungirea arestarii preventive. In plus, in același document, apare și strategia pusa la punct de Andrew și Tristan Tate. Cei doi au convins mai multe fete sa vina in vizita la arest și…

- Unul dintre fratii Tate a sustinut, in fata procurorilor care instrumenteaza dosarul de trafic de persoane si viol care ii vizeaza, ca femeile care au dat declaratii ca victime in acest dosar „sunt geloase" si "nu au stiut altceva decat sa ceara bani pentru a merge la cumparaturi". Acesta mai sustine…