Stiri pe aceeasi tema

- Vila de lux a fraților Tate este, in aceste momente, percheziționata de polițiști. Andrew și Tristan au fost acuzați ca au sechestrat doua tinere in proprietatea lor din Voluntari, astfel ca verificarile din primavara continua. Paparazzii Spynews.ro au venit cu primele imagini de la fața locului.

- Un barbat va petrece sarbatorile de iarna in spatele gratiilor, dupa ce a furat și a fost prins de polițiști. Cateva kilograme de var, un covor și o masa l-au trimis in arest Un barbat din Iași va petrece sarbatorile de iarna in spatele gratiilor dupa ce a fost prins cu bunuri furate. La inceputul […]…

- Polițiștii suceveni au decis sa acționeze prin emiterea de ordonanțe de reținere in arest in cazul a doua scandaluri majore petrecute recent in județul nostru, unul la Gulia-Dolhasca și unul in comuna Slatina. In total, noua indivizi au ajuns in arest, reținuți pentru 24 de ore, pentru comiterea ...

- Daniel Onoriu traverseaza in prezent o perioada dificila, in urma acțiunilor sale controversate din ultima vreme. Pilotul de curse și-ar putea petrece și sarbatorile de iarna dupa gratii, dupa ce a incalcat in repetate randuri legea, in contextul scandalului cu partenera lui de viața.

- Scene violente s-au petrecut la Șcheia, dupa un conflict dintre doua familii de romi care a degenerat.Pe 2 noiembrie, in urma unei batai, patru frați au decis sa continue rafuiala și sa incerce sa intre in casa in care se aflau rivalii. Au intrat in curtea familiei Munga și au spart ușa de la ...

- O rafuiala de proporții s-a petrecut in trafic, cu punctul culminant pe raza satului Humoreni, comuna Comanești, iar polițiștii au decis sa ia masuri ferme fața de opt dintre cei implicați in șicanarile urmate de bataie și distrugeri, pe numele lor fiind emise ordonanțe de reținere pentru 24 de ...