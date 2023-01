Stiri pe aceeasi tema

- Tribunalul Bucuresti a respins, miercuri, o cerere a fratilor Andrew si Tristan Tate, prin care milionarii britanici solicitau ridicarea sechestrului pus pe averea lor de catre DIICOT. Potrivit unor surse judiciare, anchetatorii au reusit sa identifice si sa puna sub sechestru, pana in prezent, 15…

- Apar informații bomba de la audierile fraților Andrew și Tristan Tate, arestați sub acuzații de proxenetism. Cei doi au fost ridicați de DIICOT și arestați, fiind acuzați ca ar fi forțat mai multe fete sa practice prostituția, dupa ce le-au ademenit prin metoda lover boy, promițandu-le povești de…

- Dupa cum redacția Playtech Știri deja a scris, frații Tate au fost arestați pentru 30 de zile și puși sub acuzarea de trafic de persoane. In urma cu trei zile DIICOT anunța sechestrul pus pe mașinile de lux deținute de cei doi, precum și asupra unor imobile deținute de Andrew și Tristan Tate in Romania.…

- Frații Tate au intrat in atenția presei in urma cu ceva vreme, datorita stilului de viața pe care il duceau, dar și prin prisma relațiilor pe care le-au avut cu diverse dive din showbiz-ul romanesc. Milionarii au cucerit femei frumoase și celebre din Romania, iar poveștile lor de dragoste au fost indelung…

- Andrew și Tristan Tate au fost duși la audieri in urma perchezițiilor facute la vila de lux din Pipera. Cei doi frați celebri sunt suspecți de sechestrarea a doua fete. Urmeaza sa dea declarații la DIICTOT. Autoritațile au verificat și mașinile cu care aceștia se afișau pe rețelele de socializare.