Stiri pe aceeasi tema

- Andrew și Tristan Tate vor sa li se faca dreptate. Milionarii britanici au decis sa o dea in judecata pe tanara din SUA care i-a acuzat ca au sechestrat-o, in Romania, și din cauza careia ei au fost arestați sub acuzația de trafic de persoane. Frații Tate susțin ca sunt nevinovați, ca așa ceva nu s-a…

- Intr-o intervenție la postul Digi 24, Nicu Marcu, președintele ASF, a declarat ca a avut incredere in piața din Romania in ceea ce privește listarea Hidroelectrica. “Autoritatea a susținut permanent ca listarea Hidroelectrica sa fie numai in Romania. Am a avut incredere in piața din Romania, am avut…

- Frații Andrew și Tristan Tate au fost trimiși in judecata, marți, de procurorii DIICOT, care ii acuza de grup infracțional organizat, trafic de persoane in forma continuata, viol in forma continuata, acces ilegal la sistem informatic, alterarea integritații datelor informatice și instigare la lovire…

- Romania va gazdui alaturi de Georgia, in perioada 21 iunie – 8 iulie, Campionatul European U21. Tricolorii fac parte din Grupa B si vor intalni Spania, Ucraina si Croatia. Toate meciurile Romaniei se vor disputa pe Stadionul Steaua, in BucurestiFrf,.ro, prezinta detalii despre primul adversar pe…

- Romance sarace obligate sa practice prostituția 'la strada' in Roma: Polițiștii și procurorii DIICOT au descins peste traficanțiUn grup infracțional organizat, care deținea „posturi” pentru prostituția stradala in Roma, a fost destructurat de procurorii DIICOT. Fete cu situație materiala precara…

- „La data de 03.05.2023, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Serviciul Teritorial Ploiești au dispus reținerea a șapte inculpați, cercetați pentru savarșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infractional organizat, trafic de migranți,…

- Andrew și Tristan Tate au ajuns astazi, din nou in fața instanței. Dupa ce și-au petrecut trei luni in spatele gratiilor și apoi au fost plasați in arest la domiciliu, milionarii britanici au cerut masura controlului judiciar.