Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce, in urma cu o seara, Andrew și Tristan Tate au fost eliberați, cei doi milionari britanici au fost verificați de polițiști. Cel care a discutat cu oamenii legii este Andrew, surprins in fața vilei sale de lux din București.

- Curtea de Apel Bucuresti a decis vineri ca fratii Andrew si Tristan Tate sa fie eliberati din arest preventiv, urmand ca ei sa fie plasati in arest la domiciliu pe o perioada de 30 de zile, in dosarul in care sunt cercetati pentru constituire a unui grup infractional organizat,

- Tribunalul Bucuresti a decis, marti, prelungirea arestarii preventive cu inca 30 de zile a fratilor Andrew si Tristan Tate in dosarul in care sunt cercetati pentru constituire a unui grup infractional organizat, trafic de persoane si viol. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Tribunalul București a decis, marți, prelungirea arestarii preventive cu inca 30 de zile a fraților Andrew și Tristan Tate in dosarul in care sunt cercetați pentru constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de persoane și viol.

- Tribunalul Bucuresti a decis, marti, prelungirea arestarii preventive cu inca 30 de zile a fratilor Andrew si Tristan Tate in dosarul in care sunt cercetati pentru constituire a unui grup infractional organizat, trafic de persoane si viol.

- Andrew și Tristan Tate au ajuns, marți, in fața procurorilor, pentru a afla daca vor fi eliberați sau nu din arest. Judecatorii au decis prelungirea arestului preventiv pentru inca 30 de zile pentru frații Tate și inlocuire cu arest la domiciliu pentru cele doua inculpate Naghel Georgiana-Manuela și…