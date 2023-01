Stiri pe aceeasi tema

- Frații Tate ar putea fi eliberați, in cazul in care Curtea de Apel București va aproba, astazi, cererea acestora de punere in libertate. Andrew și Tristan Tate, insoțiți de doua tinere femei care ar fi lucrat in complicitate cu ei, au fost aduși la sediul Curții de Apel. The post Frații Tate ar putea…

- Frații Andrew și Tristan Tate vor fi prezentați la Curtea de Apel București, acolo unde judecatorii vor decide daca vor fi judecați in stare de arest sau vor fi eliberați. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Andrew Tate continua sa sfideze autoritațile din spatele gratiilor. Mai multe mesaje au fost postate recent pe contul sau de Twitter. Unul dintre ele face referire la faptul ca a fost scos din arest și dus la spital dupa ce i-ar fi fost rau. Avocatul celor doi frati nu a putut preciza insa daca Andrew…

- Andrew Tate și Tristan Tate, arestați preventiv prin decizia Tribunalului București din 30 decembrie 2022, vor afla in „cateva zile” decizia Curții de Apel București, a declarat avocatul celor doi pentru Libertatea. Cererea a fost depusa la scurt timp dupa decizia primei instanțe, iar potrivit Codului…

- La scurt timp dupa reținere, la Arestul Central s-a primit o solicitare din partea unei reprezentanțe diplomatice, prin care s-ar fi cerut o intrevedere urgenta cu Andrew și Tristan Tate, au.Solicitarea a fost aprobata, iar dupa miezul nopții, frații Tate au fost vizitați de un barbat cu imunitate diplomatica.…

- In timp ce Andrew Tate era in arest preventiv pentru 30 de zile , fiind acuzat de trafic de persoane și viol, pe contul sau de Twitter a aparut sambata, 31 decembrie, un mesaj neclar ca sens, conform caruia cel poreclit „Cobra” susținea ca „nebunia elitei conducatoare este acum expusa la nivel mondial”.…