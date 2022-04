Stiri pe aceeasi tema

- Reporterii Acces Direct au stat de vorba cu milionarul pe numele caruia se fac acuzații grave. Dupa ce s-a spus ca ar fi sechestrat mai multe tinere, iar pe una ar fi și violat-o, acum Cobra Tate spune ca nimic nu e adevarat. El marturisește ca americanca despre care se vorbește nici macar nu e draguța.

- Tristan și Cobra Tate sunt acuzați de sechestrate de persoane și viol, iar in urma cu doua zile mai multe echipaje au ajuns la vila celor doi milionari. Avocatul acestora, Eugen Vidineac, face declarații la Acces Direct despre ce-ar intampla la petrecerile organizate de ei.

- Dupa ce astazi vila fraților Tristan și Cobra Tate a fost impanzita de polițiști, acum avem și reacția oficiala a organelor legii, potrivit surselor din cadrul Poliției Romane. De ce au avut loc descinderi la casa milionarilor.

- In aceasta seara, mascații au ajuns acasa la frații Tate, iar SpyNews.ro a aflat posibilul motiv. Oamenii legii fac descinderi in interiorul casei lui Tristan și Cobra Tate, dupa ce apariția unor indicii care care susțin ca cei doi se ocupa de racolarea de fete pentru prostituție.

- Dan Bittman a ramas cu un gust amar dupa cei doi ani de pandemie. El susține ca nu a primit nici macar un leu din partea statului roman. „Nu am trait din mila autoritaților! Dar ce spun eu de bani? Nu am primit nici macar un telefon, de la vreun parlamentar sau din partea oricui, […] The post Dan Bittman…

- Intregul conflict a pornit de la faptul ca angajații instituției le lasa pe femei, unele insarcinate, sa aștepte afara in frig ore intregi. Iar dupa ce banii sunt distribuiți la doar 10, 20 de persoane, funcționarele spun ca banii s-au terminat și indeamna mamele ramase sa revina in alte zile.Dupa mai…

- Federația Engleza de Fotbal investigheaza un cartonaș galben primit de un jucator de la Arsenal intr-un meci din actualul sezon de Premier League. FA are suspiciuni din cauza mai multor pariuri suspecte! Conform The Atlhetic, casele de pariuri au semnalat ca sume uriașe de bani au fost plasate pe pariul…