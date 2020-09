Stiri pe aceeasi tema

- Culița Sterp lanseaza alaturi de Iancu Sterp și Costi Ionița un single pe ritmuri balcanice, ce nu se dezice de vara chiar daca toamna bate la ușa: „Saruturile tale”. Compusa de catre Costi Ionița alaturi de Alina Manolache, „Saruturile tale” este o piesa de dragoste, pentru toți cei care au curajul…

- Colaborare inedita intre Pavel Stratan și Keo! VIDEO Compusa de catre cei doi artiști impreuna cu Tom Boxer, „Lasa-ma sa beau” este o piesa plina de metafore. O melodie care scoate in evidența unul dintre cele mai importante aspecte intr-o relație: orgoliul. Atunci cand acesta devine mai important decat…

- Dani Mocanu, de cand și-a inceput colaborarea cu celebrul Costi Ionița, se pare ca și-a schimbat stilul, iar asta nu a facut altceva, decat sa-i mulțumeasca pe fanii solistului, cea mai recenta piesa a acestuia intrand deja in trending pe youtube. Dani Mocanu, in ipostaze nemaiintalnite cu o vedeta…

- Dupa ce au ocupat locul 1 in Trending cu „Șefa Banilor”, cei trei artiști revin cu o noua colaborare și lanseaza „Pandant” și „Cel mai bun iubit”, doua single-uri cu videoclip in regia lui Alex Ceaușu. Piesele, compuse de catre Costi Ionița alaturi de Alina Manolache, evidențiaza importanța iubirii…

- Traian Balanescu, membru fondator al formatiei Vama Veche, a murit, a anuntat pe Facebook actorul Ovidiu Niculescu, potrivit news.ro. „Uneori asa imi vine sa urlu la cer cand rapeste oameni speciali si talentati inainte de vreme! E ingrozitor! A murit Balanescu Traian al nostru! E cea mai cumplita dimineata…

- Cantarețul de manele Culița Sterp i-a transmis un mesaj emoționant fratelui sau, Iancu, pe rețelele sociale. Mesajul spui i-a surpins pe fani. Pare-se ca cei doi pregatesc o surpriza muzicala, „unica in Romania“. Culița și Iancu Sterp au filmat un videoclip impreuna Frații Sterp sunt tot mai apropiați…

- Culița Sterp și Iancu Sterp au avut mai multe discuții aprinse in public. Fanii i-au mai vazut tachinandu-se, dar nu chiar așa. Singura lor grija nu era legata de disputa dintre ei, ci sa nu vada mama lor.

- Andra și Mario Fresh au lansat impreuna melodia „Brațe straine”, care in doar 12 ore a strins 500.000 de vizualizari și a ajuns pe locul 7 in trending. Dupa ce Costi Ionița a luat cu asalt trendingul pe YouTube, producind primele trei piese care se regasesc in acest top (Jador feat. Emilia, Dodo și…