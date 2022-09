Potrivit unui sondaj realizat de compania iData, cei din Republica Moldova nu sunt de acord cu unirea cu Romania, insa isi doresc aderarea la Uniunea Europeana. Daca duminica viitoare ar avea loc un referendum privind unirea Republicii Moldova cu Romania, mai putin de 40% dintre moldoveni ar vota „pentru”. Numai 34,6% vor unirea cu Romania […] The post "Fratii" moldoveni RESPING Romania! Sondaj devastator pentru unionisti first appeared on Ziarul National .