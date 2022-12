Stiri pe aceeasi tema

- Cei doi frați britanici, Andrew și Tristan Tate, vizați joi de percheziții DIICOT, sub acuzația ca au sechestrat doua fete, au fost reținuți pentru 24 de ore, informeaza Antena 3. Pe numele celor doi a fost deschis un dosar penal in care sunt cercetați pentru trafic de persoane și viol. Andrew și Tristan…

- Astazi, mascații au efectuat percheziții la casa fraților Tate. Dupa ce au fost duși la audieri, Andrew și Tristan au fost reținuți pentru 24 de ore. Cei doi iși vor petrece noaptea in arest.

- Frații milionari Andrew și Tristan Tate au fost reținuți pentru 24 de ore, joi, in urma audierilor, fiind acuzați de trafic de persoane și de viol. Andrew Tate este un fost kickboxer britanic, devenit celebru ca „influencer” pe rețele de socializare, inainte de a fi interzis pe principalele platforme…

- In mijlocul scandalului de dopaj al Simonei Halep, fanii tenisului au readus in actualitate un interviu in care Aravane Rezai, fosta eleva a lui Patrick Mouratoglou, vorbea despre metodele draconice de antrenament ale francezului.

- Elisabeta-Valentina Stancu, polițista care a torturat cot la cot cu Viorel Șeicaru și alți doi polițiști de la Secția 16 un barbat rapit de pe strada este aparata in fața instanței de sindicatul condus de Gabriel Girnița - aparatorul interlopului Gigioc și al chestorului Benone Matei -, judecat intr-un…