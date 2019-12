Fraţii Micula au pus sechestru acţiunile deţinute de statul român la Nuclearelectrica și Conpet Fratii Micula au pus sechestru actiunile detinute de statul roman la Nuclearelectrica și Conpet Fratii Ioan si Viorel Micula si doua societati controlate de acestia - Multipack SRL si Starmill SRL - au pus sechestru actiunile detinute de statul roman la Nuclearelectrica și Conpet. Potrivit unor rapoarte ale celor două companii remise Bursei de Valori Bucureşti (BVB), a fost instituit sechestru definitiv asupra unui număr de 67.071.301 acţiuni deţinute de statul român la Nuclearelectrica şi asupra a 5.083.372 de acţiuni pe care statul le are la Conpet Ploieşti,… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

Sursa articol si foto: incont.ro

Stiri pe aceeasi tema

