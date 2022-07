Stiri pe aceeasi tema

- Frații lui Florin Pastrama, soțul lui Brighitte Sfat, au fost reținuți in aceasta dimineața. Relu Ștefan și Doina, frați ai lui Florin Pastrama, au fost reținuți alaturi de un alt grup. Ce au descoperit polițiștii in casa lor, in urma perchezițiilor. Frații lui Florin Pastrama, prbleme mari cu legea.…

- 1,5 milioane de lei au fost obținuți ilegal de la bugetul de stat de catre un grup infracțional, prin programul de finanțare "Start UP Nation". Polițiștii fac 42 de percheziții in șapte județe și in Capitala.

- Polițiștii desfașoara o ampla acțiune pentru destructurarea unui grup infracțional organizat, specializat in obținerea ilegala de fonduri nerambursabile, garantate de bugetul de stat, printr-un program de finanțare.

- Polițiștii din Capitala fac percheziții in București și alte 12 județe intr-un dosar in care este vizat un fond privat de pensii, iar prejudiciul ar fi de aproximativ 22 de milioane de lei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Un tanar din Suceava ce iși ispașea arestul la domiciliu in Bistrița a ajuns in arestul IPJ. Acesta a fugit din casa pentru a-și ajuta doi prieteni sa bata alte doua persoane, in plina strada. Un tanar de 19 ani, din județul Suceava, a fost plasat in arest la domiciliu. Acesta iși ispașea pedeapsa la…

- Acuzații grave la adresa Anamariei Prodan. Cunoscuta impresara a intrat intr-un conflict cu o școala de fotbal din Capitala. Ea a fost acuzata ca ar fi incercat sa intervina pe langa antrenorii naționalei U15 in favoarea fiului ei, Laurențiu Reghecampf, poreclit „Bebeto”. Totul s-ar fi petrecut cu prilejul…

- O femeie din București face acuzații grave, asta dupa ce a constatat cu stupoare ca osemintele din mormantul familiei sale au disparut. Mai mult de ea, și crucea, dar și gradul din jurul mormantul din cimitirul Bellu nu mai exista.

- Polițiștii dambovițeni efectueaza patru perchezitii domiciliare, una in județul Dambovița și trei in București, intr-un dosar penal, in care se efectueaza cercetari, sub aspectul savarșirii infracțiunilor de delapidare, abuz in Post-ul Percheziții la Spitalul din Gaești. Acuzații grave la adresa managerului…