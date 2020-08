Gratian Duduianu si Ciprian Duduianu, fratii interlopului Emi Pian decedat saptamana trecuta dupa un conflict izbucnit in urma unei partide de barbut in Capitala, au fost saltati de mascati si dusi la audieri la Serviciu Omoruri din cadrul Politiei Capitalei.

In urma audierilor, a fost emisa ordonanta de retinere pentru 24 de ore pe numele celor doi. Potrivit avocatului familiei, Gratian Duduianu si Ciprian Duduianu au calitatea de suspecti in dosarul in care au fost retinuti.