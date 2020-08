Stiri pe aceeasi tema

- Decizie de ultima ora in cazul uciderii lui Emi Pian. Frații acestuia, Ciprian și Grațian, au fost arestați preventiv pentru 30 de zile.Alaturi de ei a fost reținut și un var de-al acestora. Cei trei au fost reținuți ieri sub acuzația de tentativa de omor. Au fost duși insa in sedii ale poliției…

- Doi frati ai lui Florin Mototolea, zis Emi Pian, Gratian si Ciprian, si un alt barbat, toti membri ai clanului Duduianu, au fost retinuti de procurori pentru 24 de ore pentru tentativa de omor. Cei trei sunt acuzati ca in conflictul de acum o saptamana l-au atacat pe Richard Emanuel Gheorghe, care face…

