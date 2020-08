Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 20 de ani a fost condamnat la inchisoare dupa ce a lovit si a smuls de pe peretele galeriei Tate Modern din Londra o pictura in valoare de 20 de milioane de lire sterline realizata de Pablo Picasso, informeaza BBC.Shakeel Massey a recunoscut actul de vandalism comis…

- Guvernatorul statului Wisconsin, Tony Evers, a declarat luni ca trupe ale Garzii Nationale vor fi dislocate in orasul Kenosha, dupa ce un barbat de culoare a fost impuscat de politisti, transmite dpa, potrivit Agerpres. Impuscarea lui Blake, un tanar de 29 de ani, care acum este in stare grava, a determinat…

- Politistii lugojeni au depistat trei tineri care erau condamnați la inchisoare pentru trafic de droguri, nerespectarea regimului armelor și munițiilor și constituirea unui grup infracțional organizat. Tinerii au ajuns in pușcarie… In 4 august, politistii Biroului de Investigații Criminale și Biroului…

- Frații romani care au obligat o gravida sa se prostitueze in Marea Britanie au fost condamnați definitiv in Instanța. Polițiștii au comunicat cați ani de inchisoare au primit cei doi pentru infracțiunile oribile.

- FIGURI DE INTERLOPI… Dupa ce zona Garii din municipiul Vaslui a fost scena unor conflicte de o violenta iesita din comun si mai multi tineri care locuiesc la blocurile de pe strada Feroviari au fost pur si simplu striviti cu rangile de citiva batausi din comuna Rebricea, instanta de judecata decide…

- Fostul primar al orașului Baia de Arama, Rafael Dunarințu, a fost condamnat la inchisoare cu executare intr-un nou dosar penal, in afara de cel al taierii ilegale de arbori, pentru care este deja in detenție de un an de zile. Tribunalul Mehedinți a pronunțat in ședința din data de 16 iulie 2020, in…

- Ploile torentiale si vantul au creat aseara probleme in mai multe judete din tara. Un barbat de 32 de ani din Vaslui a ajuns la spital dupa ce un arbore s-a prabușit peste el si fiul sau, in urma unei vijelii. Martorii i-au scos pe cei doi de sub crengile copacului cazut la pamant si au solicitat la…

- Fostul primar este acuzat de abuz in serviciu, abuz in serviciu in forma continuata, instigare la fals intelectual si instigare la fals material in inscrisuri oficiale. Judecatorii Curtii de Apel Constanta au stabilit un nou termen in dosarul in care Lucian Blaj, fostul primar al comunei Seimeni, a…