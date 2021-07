Frații Dedeman, pregătiți să dea o nouă lovitură în România. Ce amestec are și Ion Țiriac Dupa ce au reușit cateva achiziții importante frații „Dedeman„ sunt in negocieri cu celebrul Ion Țiriac. Conform publicațiilor economice, cei doi ar dori achiziționarea unui teren in Timișoara. Terenul, evaluat la aproximat 15 milioane de euro, este proprietatea afaceritstului roman și este situat an vecinatatea unui magazin IKEA aflat aici. Tranzacție de 15 miloane de […] The post Frații Dedeman, pregatiți sa dea o noua lovitura in Romania. Ce amestec are și Ion Țiriac appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Afganul care a comis crima de la Gara de Nord din Timișoara a fost prins și este adus in Romania. Sub escorta Poliției Romane, a aterizat la București, pe Aeroportul „Otopeni”. Este adus la Timișoara.

- Premierul Florin Citu a declarat, joi, la Universitatea Politehnica din Timisoara (UPT), ca Romania are nevoie de ingineri bine pregatiti, institutia academica avand "tot sprijinul" sa faca ce este necesar pentru a furniza astfel de absolventi, anunța Agerpres. Premierul s-a intalnit la UPT…

- Catalin Antohe, jurnalist la cetateanul.net, spune ca printre ultimele afaceri ale fraților Cristescu o reprezinta obținerea unui teren imens in centrul Timișoarei, pe post de parcare pentru firma. Este vorba de o parcare in valoare de 3 milioane de euro, chiar in spatele magazinelor Bega, controlate…

- Frații Dedeman se bucura de inca o reușita care s-a petrecut in anul 2020. Care sunt rezultatele pe care le-au avut in primul an de pandemie? Mulți afaceriști au sperat la asemenea lovitura intr-un an normal, nu doar intr-unul incercat de criza sanitara. Frații Dedeman, rezultate spectaculoase in 2020…

- Frații Dragoș și Adrian Paval, cunoscuți drept frații Dedeman, au dat lovitura și de aceasta data. Cei doi afaceriști sunt cunoscuți pentru investițiile lor de top, așa ca in 2020 au reușit sa aiba parte de un profit uriaș. Chiar daca anul trecut mulți s-au confruntat cu probleme financiare, aceștia…

- Politistii de frontiera din cadrul Serviciului Teritorial al Politiei de Frontiera Timis – I.T.P.F. Timisoara au depistat in zona de competenta, in automarfarele care stationau intr-o parcare pentru TIR-uri, 18 cetateni din Pakistan si Afganistan, care intentionau sa iasa ilegal din Romania. In…

- Ion Țiriac nu ia nicio pauza! Cunoscutul afecerist nu s-a lasat mai prejos, deși ar fi avut timp și posibilitate ca in aceasta pandemie sa se relaxeze și sa uite de tot și toate. Fostul tenismen se pregatește sa da lovitura in Romania cu un proiect grandios. In ce urmeaza sa investeasca milioane de…

- Frații Paval tocmai au dat o noua lovitura in Romania. Acționarii Dedeman, cel mai mare retailer de bricolaj de la noi din țara, iși doresc sa iși extinda afacerile, așa ca au la mana achiziții de milioane de lei. Aceștia pot sta liniștiți dupa s-au indreptat spre o afacere ce le va aduce mult succes.…