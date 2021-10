Frații Dedeman, lovitură pentru Kaufland și Lidl. Nimeni nu mișcă în fața lor în Europa de Sud-Est Frații Dedeman au dat o lovitura dur retailerilor Kaufland și Lidl. Frații Dedeman, lovitura uriașa pentru lanțuri celebre de hypermarketuri Frații Dedeman s-au impus in business-ul de retail. Antreprenorii romani au cele mai bune rezultate din Europa de Sud-Este, privind profitabilitatea companiilor pe care le administreaza. Dedeman, compania fraților Paval, și distribuitorul de medicamente Fildas, […] The post Frații Dedeman, lovitura pentru Kaufland și Lidl. Nimeni nu mișca in fața lor in Europa de Sud-Est appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Frații Dedeman se bucura din nou de succes! Aceștia dau lovitura in Romania. In ce afacere incredibila investesc acum cunoscuții afaceriști? Romanii sunt surprinși de cele aflate recent. Nou succes pentru frații Dedeman: investesc intr-o noua afacere O companie deținuta parțial de frații Paval și Dan…

- Prin noul imprumut de la EFSE, BT Mic continua sa faciliteze accesul la finantare in lei a companiilor mici. Antreprenorii pot aplica online pentru finantare, pe site-ul BT Mic. De la inceputul pandemiei, BT Mic a finantat peste 5.000 de firme. BT Mic lucreaza in prezent cu peste 13.000 de business-uri…

- Comisia Europeana a anunțat joi, 23 septembrie, un nou plan prin care incarcatorul universal USB-C sa devina standard pentru smartphone-uri, tablete și alte dispozitive electronice. Noul plan al Comisiei Europene afecteaza gigantul Apple, care folosește un dispozitiv special pentru pentru iPhone, informeaza…

- Cea mai mare problema actuala, Covid-19, a afectat piața globala a oualor in 2020 și nimeni nu a anticipat cat de mari vor fi pierderile. Masurile de blocare in intreaga Europa au dus la scaderea consumului in afara casei. Dar achizițiile cu amanuntul de alimente au primit un impuls neașteptat. Așa…

- Anul 2020 a fost un an greu pentru toate marile companii. Cu toate astea exista un grup de afaceri care au batut recordul in anul care a trecut. Frații Dedeman au avut un profit net record de 690 milioane de euro declarat in 2020. Caștigurile imense arata ca frații Paval au afaceri de succes și […]…

- Un nou hypermarket apare in Romania. Este vorba despre un retailer german care se pregatește sa intre pe piața din țara noastra. Magazinul care vrea sa dea lovitura in Romania Retailerul German are deja senate 30 de contract de chirie și se pregatește sa dea lovitura in Romania. Este vorba despre compania…

- Lidl este un lanț de retaileri internaționali cu care opereaza peste 12.000 de magazine in Europa și Statele Unite. Are sediul central in Neckarsulm, Baden-Wurttemberg, compania aparține grupului Schwarz, care opereaza și lanțul de hipermarketuri Kaufland. Iata care este donația imensa facuta de Lidl,…

- Frații Paval, cunoscuți și sub titulatura de frații „Dedeman” reușesc sa aiba profit in ai toate afacerile pe care ledețin. Deși 2020 a fost un an al pandemiei,frații „Dedeman” au reușit sa aiba cel puțin 30% profit. Asta adus la urmatorul pas, cel puțin in azul afacerii de bricolaj cu lanțul de magazine…