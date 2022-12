Stiri pe aceeasi tema

- MANDRIE… Ediția speciala „Omul sfințește locul”, a Școlii Gimnaziale “George Tutoveanu” din Barlad, este dedicata astazi unui invațator care, prin implicarea sa profesionala, a reușit sa aduca un plus valoare comunitații educaționale din care face parte. Este vorba despre profesor pentru invațamant…

- CONTROVERSE… Cateva imagini cu unul dintre frații talhari de la Huși, cei care, in septembrie anul curent, au ucis un barbat de 29 de ani, in locuința din care voiau sa fure bunuri și bani, fac mare valva pe internet. Filmulețul in care Valentin Gheorghiu danseaza pe strazile din oraș este insoțit de…

- SUCCES… Juniorii U15 de la LPS Vaslui au inceput bine in etapa regionala a Ligii Elitelor – U15, chiar excelent, cu doua victorii din tot atatea etape. Dupa succesul cu Prosport Focșani (4-0), baieții pregatiți de Adi Racovița au invins clar și pe Oțelul Galați U15, scor 3-0 (1-0). O noua victorie pentru…

- INTALNIRE… Au fost momente emoționante, azi dimineața, la Biserica din Moara Grecilor. Parintele Adrian Buimac a revenit printre enoriași pentru a le mulțumi și a le transmite un mesaj de prețuire a vieții și lui Dumnezeu. Acesta le-a marturisit ca, in perioada grea prin care a trecut, și-a dat seama…

- MEDALIAȚI… Micuții sportivi de la BPT Barlad au impresionat la Brașov BJJ Open 2022! Au cucerit patru medalii, dintre care trei de aur și una de bronz. Darius Negrescu (12 ani) a caștigat doua medalii de aur, iar Sasha Negrescu (10 ani) a luat o medalia de aur și una de bronz. La sfarșitul saptamanii…

- CONCURS… O noua competitie pentru elevii vasluieni, pasionati de lectura. Este vorba despre Concursul „Citesti si castigi”, organizat de Biblioteca Judeteana „Nicolae Milescu Spatarul” Vaslui. Pot participa copiii si adolescentii cu varste intre 11 si 18 ani, elevi ai unei scoli din municipiul Vaslui,…

- Cel mai recent lungmetraj realizat de Steven Spielberg, ”The Fabelmans”, un prilej pentru cineastul american de a-si rememora copilaria si momentul cand a descoperit lumea filmului, a obtinut duminica premiul publicului la Festivalul International de Film de la Toronto (TIFF), consolidandu-si astfel…

- O influencerița de pe TikTok a murit saptamana trecuta in urma unui accident de parașutism in Toronto, Canada, a declarat pentru CNN o prietena apropiata. Tanya Pardazi, in varsta de 21 de ani, cunoscuta drept „philosatea” pe TikTok, avea peste 95.000 de urmaritori și doua milioane de aprecieri pe rețeaua…