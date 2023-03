Stiri pe aceeasi tema

- Andrew Tate și Tristan Tate, arestați din decembrie 2022 pentru grup infracțional organizat, trafic de persoane și viol, au fost aduși joi dimineața, 9 martie, la sediul DIICOT din București, unde procurorii le vor comunica faptul ca a fost pus sechestru și pe alte bunuri, mai precis pe criptomonede,…

- Politistii au descins joi dimineata la sapte adrese din Bucuresti si din judetele Ilfov si Prahova in dosarul in care sunt vizati fratii Tate, aflati in arest preventiv sub acuzatiile de trafic de persoane si de viol, informeaza un comunicat al IGPR.In aceasta dimineața, polițiștii Brigazii de Combatere…

- Frații Andrew și Tristan Tate, alaturi de alte 2 persoane, au fost arestați preventiv, ieri de Tribunalul București intr-un dosar in care sunt acuzați de constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de persoane și viol, informeaza Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Cei doi frați britanici, Andrew și Tristan Tate, vizați joi de percheziții DIICOT , sub acuzația ca au sechestrat doua fete, au fost reținuți pentru 24 de ore, informeaza Antena 3 . Pe numele celor doi a fost deschis un dosar de trafic de persoane. Tristan și Andrew Tate au fost duși joi la audieri,…