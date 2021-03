Firma farmaceutica chineza Shenzhen Yuanxing Gene-tech va produce peste 60 de milioane de doze de vaccin rusesc impotriva Covid-19, Sputnik V, a declarat, luni, Fondul suveran rus (RDIF), care a finanțat dezvoltarea acestui vaccin. Intr-un comunicat, Fondul a precizat ca aceste doze vor permite vaccinarea a „mai mult de 30 de milioane de oameni” și […] The post Frația vaccinatorilor. Rusia va produce in China peste 60 de milioane de doze de Sputnik V first appeared on Ziarul National .