- Cutremur in zona Vrancea. In ziua de 22 Mai 2024, la ora 12:53:33 (ora locala a Romaniei), s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur mediu cu magnitudinea (EWS) M 4.0, la adancimea de 110.1 km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 55km E de Sfantu-Gheorghe, 57km V de…

- Doua scoli din județul Brașov vor primi 30 de calculatoare, prin proiectul Dam Click pe Romania. Peste 2.000 de calculatoare recondiționate de catre Ateliere Fara Frontiere vor fi donate in prima parte a ediției Dam Click pe Romania 2024, catre 152 de instituții educaționale din 37 de județe ale țarii.…

- Spitalul Regional va fi construit in Sanpetru, a declarat, intr-o conferința de presa, Adrian Veștea, Ministrul Dezvoltarii. Veștea a spus ca toate utilitațiile se afla in zona unde va fi construcția. De asemenea, exista o documentație tehnica care a fost elaborata.  Daca apreciezi știrea, te așteptam…

- Guvernul a adoptat o ordonanța de urgența privind o rectificare bugetara mascata. S-a decis ca toate instituțiile statului sa cedeze 10 la suta din banii necheltuiți, iar fondurile sa fie mutate in fondul de rezerva, de unde vor putea fi folosiți inclusiv pentru plata salariilor și pensiilor. Sunt informații…

- Daca ar caștiga 100 de milioane de lei la loterie, romanii ar pastra pentru ei inșiși doar 32%, iar restul banilor i-ar imparți catre familie, copii sau donații, arata un sondaj dezvoltat de platforma de cercetare de piața Frappe Digital. Astfel, potrivit sondajului, 35% din bani s-ar duce catre familia…

- Primarul orașului Ghimbav, Ionel Fliundra, a venit la emisiunea Culisele Zilei unde a prezentat care au fost piedicile intampinate in mandatul sau. Nu reclama „greaua moștenire”. Insa spune ca multe lucruri demareaza greoi din cauza ca nu exista planuri urbanistice zonale, multe terenuri, strazi, nu…

- In jurul orei 14.00, pompierii militari au fost solicitați sa intervena pentru stingerea unui incendiu izbucnit intr-o hala de depozitare paie din localitatea Crizbav. La fața locului au fost mobilizate 6 autospeciale de stingere cu apa și spuma, o autoscara mecanica, o autocisterna, o autospeciala…

- In cartierul Subcetate, Sanpetru, a fost recent inaugurat cel mai nou centru sportiv. „SportCenter by Ioana Radu” este o inițiativa care a luat naștere din convingerea Ioanei ca sportul este esențial in viața fiecaruia. De atunci, și-a propus sa devina mai apropiata de comunitate, sa promoveze beneficiile…