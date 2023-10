Frăția Tinerilor Ortodocși din Polonia în vizită la Mănăstirile din Bucovina Cu binecuvantarea Inaltpreasfințitului Parinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Radauților, Asociația Studenților Creștin-Ortodocși Romani, filiala Suceava, a avut bucuria de a gazdui schimbul de experiența intre prietenii noștri din ASCOR Iași și al unui grup de tineri din cadrul Frației Tinerilor Ortodocși din Polonia. Fiecare dintre noi am descoperit cu multa iubire propria cultura și tradiție. Scopul acestei intalniri […] The post Frația Tinerilor Ortodocși din Polonia in vizita la Manastirile din Bucovina first appeared on Suceava News Online . Citeste articolul mai departe pe svnews.ro…

Sursa articol si foto: svnews.ro

