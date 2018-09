Stiri pe aceeasi tema

- Anca Jurma, procurorul sef interimar al DNA, face primele precizari dupa discutia cu Tudorel Toader, pe tema delegarilor de la DNA. Aceasta sustine ca procurorii care au fost delegati de la alte parchete au fost delegati legal, insa in privinta delegarilor interne, pe functii de conducere, Jurma…

- Ministerul Finantelor, Ministerul de Interne si Ministerul Sanatatii sunt principalii beneficiari de fonduri in urma primei rectificari bugetare din acest an, in timp ce Serviciul Roman de Informatii,...

- Patru ședințe ale Adunarii Generale a Acționarilor de la SC Horticultura, SC Piețe, Societatea de Drumuri Municipale și Societatea de Transport Public Timișoara au avut loc, ieri, in sala de consiliu a primariei. Toate ședințele au avut ca principal punct pe ordinea de zi aprobarea repartizarii profitului…

- Faptul ca, in mai puțin de o luna, cel puțin teoretic, alta firma va face curat pe strazile Timișoarei nu inseamna ca primarul Nicolae Robu va ramane fara Mercedesul de serviciu. Mașina a fost data in contract de comodat Consiliului Local Timișoara, pe durata nelimitata, spre folosința executivului…

- Pentru siguranta cetatenilor, pentru prevenirea faptelor antisociale si mentinerea ordinii si sigurantei publice in perioada 2 – 8 iulie 2018 politistii maramureseni au organizat 13 actiuni punctuale. De asemenea, pe parcursul saptamanii s-a intervenit la 171 de evenimente de natura judiciara sau privind…

- Recent, primarul Nicolae Robu spunea ca nu exista vreun risc ca primaria sa intre in colaps, deși sunt probleme serioase cu banii la primarie. Angajații STPT erau cat pe ce sa intre de doua ori in greva, pentru ca nu și-au primit salariile la timp, la Colterm a fost taiat gazul din cauza…

- Consiliul Superior al Magistraturii a publicat lista cu functiile de conducere vacante si ce urmeaza a se vacanta in urmatoarele 90 de zile Pe lista data publicitatii de CSM se afla postul de presedinte si vicepresedinte de la Curtea de Apel Alba Iulia, cel de presedinte de la Tribunalul Alba, postul…

- Trei barbați, din Alba și Mureș, au fost prinși bauți la volan pe drumurile din județ. Sunt cercetați de polițiștii pentru conducere sub influența alcoolului. La data de 16 iunie a.c., in jurul orei 00:00, politistii de siguranta publica din Aiud l-au depistat pe un barbat de 53 de ani, din Aiud, in…