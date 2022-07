Stiri pe aceeasi tema

Episcopul Sigifredo Noriega, din statul mexican Zacatecas (centru), grav afectat de violentele legate de traficul de droguri, a propus un "pact social" care sa integreze criminalitatea organizata, intr-un moment in care Biserica Catolica ia tot mai mult pozitie fata de violenta care afecteaza o parte…

Doi iezuiti au fost asasinati in biserica lor, luni, in nordul Mexicului, anunta marti Ordinul Iezuit, o crima atribuita de catre presedintele mexican Andres Manuel Lopez Obrador "crimei organizate", relateaza AFP.

Inaugurarea s-a transformat intr-un fiasco: cel putin 25 de persoane au fost ranite marti in urma prabusirii unui pod in Cuernavaca, in centrul Mexicului, relateaza AFP.

Papa Francisc va vizita Canada intre 24 si 30 iulie, unde este asteptat sa isi reinnoiasca scuzele istorice pentru abuzurile comise timp de decenii in internatele pentru indigeni administrate de Biserica Catolica, informeaza AFP, potrivit Agerpres.

Dupa sesiunea de luni a Consiliului de Securitate al ONU privind femeile si copiii din Ucraina, initiata de Statele Unite si Albania, instanta blocata de dreptul de veto al Rusiei va organiza la 19 aprilie o reuniune pe tema umanitara la initiativa Frantei si Mexicului, au facut cunoscut surse diplomatice,…