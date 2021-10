Stiri pe aceeasi tema

- Andrei Marin este student la Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi” din Iași, un roman proaspat intors din Israel unde a locuit de la varsta de doi ani. Tanarul a povestit pentru Școala 9 cum este educația israeliana și ce crede el ca am putea prelua in sistemul educational romanesc. Inca de cand a…

- Atentatele de la 11 septembrie au produs schimbari majore în domeniul securitații aviației. De fiecare data când intram în aeroport, pentru a pleca în vacanța sau într-un business trip, trecem printr-un proces care uneori dureaza mai mult, nu luam cu noi anumite tipuri…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a aprobat in ședința de astazi, 09 septembrie 2021, Hotararea numarul 68 pentru actualizarea listei țarilor/teritoriilor de risc epidemiologic ridicat. Principalele modificari sunt urmatoarele: - in zona roșie au intrat: Bulgaria, Norvegia,…

- Tanara le-a povestit anchetatorilor ca a gasit pe Internet un anunt de angajare in strainatate. Asa s-a intalnit cu barbatul de 41 de ani si a mers cu el, ca sa discute oferta. A ajuns in apartamentul barbatului din Piatra Neamț, iar acolo acesta ar fi incercat sa o violeze. Parinții adolescentei de…

- Mihai Traistariu e in lumina reflectoarelor de ani buni. Celebrul cantareț s-a mandrit mereu cu viața profesionala, dar despre familie a vorbit rar. Intr-un interviu pentru click.ro , acesta a facut dezvaluiri despre cei trei frați ai lui. Cantarețul are o sora și doi frați. Unul dintre frați locuiește…