Fratele și cumnata Andrei, infectați cu noul coronavirus Fratele și cumnata Andrei Maruța, Sandel și Aurora Mihai, au fost infectați cu noul coronavirus dupa ce au participat la filmarile unei emisiuni pentru Revelion. Aurora și Sandel Mihai sunt interpreți de muzica populara și, in urma cu o saptamana, au fost prezenți intr-un platou TV alaturi de mai mulți cantareți care ulterior au prezentat simptome specifice coronavirusului. Fratele și cumnata Andrei, infectați cu noul coronavirus Din fericire, in cazul lor, simptomele au fost unele foarte ușoare, arata Star Popular, citat de Wowbiz . „Ne simțim bine. Mie mi-a disparut mirosul și gustul. Alte simptome… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

