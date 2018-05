Stiri pe aceeasi tema

- Reacție dura in cazul anchetarii lui Toni Grebla, dupa dezvaluirile facute de Sorina Matei. Dupa ce juranlista a aratat cum a fost șatajat procurorul de caz, de catre șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, cu arestarea fratelui sau, acesta din urma, Ionuț Vartic, a transmis ca a știut ca „totul este o facatura”…

- Jurnalista Sorina Matei prezinta informatii grave despre felul in care fostul judecator CCR a fost "executat" de DNA. Potrivit jurnalistei, procurorul care a instrumentat dosarul a fost santajat prin arestarea fratelui sau."Procurorii sectiei I a DNA au plecat repede din Bucuresti, s-au dus…

- "Procurorii sectiei I a DNA au plecat repede din Bucuresti, s-au dus la Suceava, l-au ridicat pe fratele colegului lor, procurorul sef serviciu de la Sectia a II-a care instrumenta dosarul judecatorului CCR, l-au bagat in duba, l-au adus in DNA, si l-au bagat intr-un birou, langa fratele procuror. Fratele…

- DJ-ul din Dej cercetat pentru trafic de droguri de risc, aflat in arest la domiciliu, a fost condamnat la 2 ani de inchisoare cu executare, dupa ce in toamna anului trecut a fost surprins in flagrant, pe raza comunei Galgau, județul Salaj, in timp ce ridica un colet trimis de fratele lui din Spania,…

- Magistrații ICCJ au amanat pana pe 19 aprilie sentința in dosarul fostului judecator CCR, Toni Grebla, care este acuzat de trafic de influenta.La ultimul termen al procesului, pe 27 martie, un procuror de la DNA a cerut magistratilor condamnarea lui Toni Grebla la inchisoare cu executare si…

- Traian Basescu lanseaza o ipoteza exploziva despre dosarul in care fratele sau, Mircea Basescu, a fost condamnat și a facut pușcarie. Fostul președinte e de parere ca dosarul ar fi facut parte dintr-o ințelegere intre DNA și Antena 3.”Eu mi-am dat seama ca serviciile nu mai sunt de partea…

- Un nou termen in dosarul in care sunt judecați fostul judecator al Curții Constituționale, Toni Grebla, finul sau, Ion Bircina și alți trei inculpați, a avut loc miercuri, la Inalta Curte de Casație și Justiție a Romaniei. Instanța suprema a prelungit suspansul. „Proroga pronuntarea asupra…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a programat pentru luni audierea fostului presedinte al Consiliului Judetean Prahova, Mircea Cosma, in dosarul in care acesta a fost condamnat la opt ani inchisoare pentru luare de mita si abuz in serviciu. Procesul de afla in faza de apel, la un complet…