Secretarul general al Natiunilor Unite, Antonio Guterres, si presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, au exprimat preocupari, in cursul intalnirii din Ucraina, in legatura cu riscurile producerii unui incident la Centrala nucleara ucraineana Zaporojie, aflata sub controlul trupelor ruse.

Ucraina trebuie sa se pregateasca pentru "toate scenariile" referitoare la centrala nucleara din Zaporojie, ocupata de trupele ruse si vizata de bombardamente repetate, a avertizat miercuri ministrul ucrainean de interne Denis Monastarski, citat de AFP.

Bombardamentele regulate ale rușilor prezinta un risc grav pentru funcționarea in siguranța a stației, transmite Energoatom, relateaza Unian.

Administratia Joseph Biden a reafirmat, joi, apelul adresat Rusiei de oprire a operatiunilor militare in apropierea centralelor nucleare din Ucraina, in contextul atacurilor care au afectat instalatii ale unitatii atomoelectrice de la Zaporojie, pe care Moscova le atribuie Kievului, anun'[ mediafax.

Centrala nucleara de la Zaporojie, aflata sub ocupatia armatei ruse, reprezinta cel mai periculos loc din Europa, a declarat, vineri, directorul adjunct al Agentiei de Stat pentru Managementul Zonei de Excludere din Ucraina, Maksym Shevchuk, potrivit Agerpres.

Ucraina se opune ca directorul Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA), Rafael Grossi, sa se deplaseze la centrala nucleara din regiunea Zaporojie (sud) atat timp cat aceasta este ocupata de rusi, a anuntat marti operatorul ucrainean al centralelor nucleare, informeaza AFP, conform

Exista un "risc clar in privinta sigurantei, securitatii si masurilor de protectie" din cadrul centralei nucleare Zaporojie din Ucraina, care este controlata de ruși, a declarat, luni, directorul Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA) Rafael Grossi, relateaza CNN.

Compania de energie ucraineana Energoatom a calificat toate informațiile despre scenariile posibile de deconectare a CNE Zaporojie de la sistemul energetic al Ucrainei ca neavand nicio baza, informeaza serviciul de presa al companiei citat de Ukrinform.